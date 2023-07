Stefanini-Siegemund in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Varsavia 2023

Lucrezia Stefanini affronterà Laura Siegemund ai quarti di finale del torneo WTA 250 di Varsavia 2023. Prosegue la settimana da sogno della giocatrice azzurra, che ha sconfitto Fruhvirtova e Burrage e non ha intenzione di porsi dei limiti. Sulla sua strada ora la tedesca Siegemund, reduce dai successi in due set ai danni di Chwalinska e Zhu. Tra le due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers partirà leggermente favorita Siegemund. Guai tuttavia a sottovalutare la giocatrice azzurra, che oltre alla prima semifinale a livello Wta della carriera sogna anche il debutto in top 100.

Stefanini e Siegemund scenderanno in campo venerdì 28 luglio, come secondo match sul Centrale dalle ore 11.00 (al termine di Maria-Sramkova). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo polacco garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.