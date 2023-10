Stefanini-Rosatello oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Monastir 2023

Lucrezia Stefanini sfiderà Camilla Rosatello al primo turno del torneo WTA 250 di Monastir 2023, evento in programma sul cemento tunisino. In un main draw che parla italiano, almeno una giocatrice azzurra è già certa di essere al secondo turno. Si tratta della vincente del derby tra Stefanini e Rosatello, che offre ad entrambe le tenniste una ghiotta occasione. Lucrezia è reduce da una sconfitta al primo turno in Francia contro Cristian, mentre Camilla ha brillantemente superato le qualificazioni, battendo prima Perrin e poi Monnet. Tra le due non ci sono precedenti a livello Wta, ma secondo i bookies scenderà in campo con i favori del pronostico Stefanini.

Stefanini e Rosatello scenderanno in campo oggi, lunedì 16 ottobre, come quarto match sul Court 1 dalle ore 11:30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo tunisino garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.