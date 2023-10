Arrampicata sportiva, sei azzurri impegnati a Laval nella qualifica olimpica: in palio due pass per Parigi 2024

Si terrà in Francia, a Laval, la Qualifica Olimpica Continentale Europea della combinata Boulder & Lead, specialità dell’arrampicata sportiva che debutta proprio ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’appuntamento è presso l’Espace Mayenne da giovedì 26 a domenica 29 ottobre ed i pass individuali in palio sono due (uno per il maschile e uno per il femminile). L’Italia – già certa di avere almeno un atleta alle Olimpiadi di Parigi in quanto Matteo Zurloni ha ottenuto la carta olimpica vincendo i Mondiali di speed lo scorso agosto – vedrà protagonisti ben sei atleti, determinati ad eguagliare Zurloni. Si tratta Laura Rogora, Camilla Moroni, Giorgia Tesio, Marcello Bombardi, Filip Schenk e Giorgio Tomatis.