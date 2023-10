Salernitana, Paulo Sousa ai saluti: “Grazie a giocatori e tifosi, Salerno avrà un posto speciale nel mio cuore”

Attraverso un post su Instagram, Paulo Sousa ha salutato la Salernitana dopo esser stato esonerato durante la sosta nazionali. Il tecnico portoghese, protagonista di un ottimo finale di stagione 2022/2023 con tanto di salvezza ottenuta, non ha convinto in avvio del nuovo anno ed è stato rimpiazzato con Filippo Inzaghi.

“Un enorme grazie ai miei giocatori, siete i veri eroi delle mio viaggio a Salerno. La vostra dedizione, il vostro impegno, il modo in cui abbiamo lottato insieme, non solo ci hanno reso una squadra ma una famiglia che ci ha reso più forti. È stato un onore essere al vostro fianco – si legge – Un profondo ringraziamento a tutti i tifosi. Abbiamo lottato, abbiamo pianto, abbiamo riso e siamo cresciuti insieme. La vostra passione è il battito del cuore della Salernitana ed è stato un onore far parte della vostra famiglia“.

Infine, Sousa conclude: “Un ringraziamento speciale ai piccoli tifosi per i tanti momenti di gioia che mi hanno regalato e che abbiamo vissuto insieme. Non dimenticherò mai la bellezza umana che ho ritrovato, mi sento più ricco, con un bagaglio di emozioni e di veri amici per la vita. Vado avanti e Salerno avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Forza Salernitana“.