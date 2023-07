Stefanini-Kanepi in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Praga 2023

Lucrezia Stefanini affronterà Kaia Kanepi al primo turno del torneo WTA 250 di Praga 2023, evento in programma dal 31 luglio al 6 agosto sul cemento ceco. Reduce dai quarti di finale raggiunti sul cemento di Varsavia, la tennista azzurra proverà a ripetersi in Repubblica Ceca, dove debutta contro un’avversaria esperta come l’estone Kanepi. Quest’ultima, dopo la prematura eliminazione a Wimbledon, è tornata a giocare sulla terra rossa vincendo l’ITF W60 di Amstlveen e uscendo di scena al secondo turno in quel di Amburgo. Tra le due non ci sono precedenti, ma secondo i bookies partirà leggermente favorita Kanepi.

Stefanini e Kanepi scenderanno in campo lunedì 31 luglio o martedì 1 agosto con campo e orario ancora da definire.