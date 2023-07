Cagliari, Mancosu operato al ginocchio: i tempi di recupero

Il fantasista del Cagliari Marco Mancosu è stato operato al ginocchio. Tempi di recupero stimati in circa sei settimane. Ora per il trequartista rossoblù sono previsti alcuni giorni di riposo prima di iniziare l’iter riabilitativo. Mancosu – questo il bollettino medico del club – è stato sottoposto ad intervento chirurgico per esiti di lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L’operazione, eseguita da Pier Paolo Mariani nella clinica Villa Stuart di Roma, è riuscita perfettamente. In Valle D’Aosta intanto si rivedono in campo Jankto e Desogus: per entrambi lavoro differenziato. Sul fronte delle operazioni di mercato, il giovane Isaias Delpupo, una presenza in B con il Cagliari lo scorso campionato, va in prestito al Pontedera.