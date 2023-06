Stefanini-Hon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wimbledon 2023

Lucrezia Stefanini affronterà Priscilla Hon nel secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon 2023, terzo Slam della stagione. Dopo il facile successo ai danni della brasiliana Alves ora la strada si fa più in salita per la tennista azzurra, che prova ad ottenere la seconda qualificazione slam della sua stagione dopo esserci riuscita già in Australia. C’è un precedente giocato poche settimane fa nel torneo 125 di Firenze, che ha visto l’australiana emergere vincitrice piuttosto nettamente con il punteggi o di 6-4 6-2 sulla terra rossa.

COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE FEMMINILE

Stefanini e Alves scenderanno in campo oggi, mercoledì 28 giugno, come 3°match dalle ore 12:00 italiane (le 11:00 locali) sul Court 9. Non sarà possibile seguire il match né in tv né in streaming. L’unico campo che gode di copertura televisiva è infatti lo Stadium Court. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questo incontro e tutto il torneo di qualificazione garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news e approfondimenti durante il corso della settimana.