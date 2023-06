LIVE – Giochi Europei Cracovia 2023, tiro con l’arco: Rebagliati cerca la carta olimpica (DIRETTA)

La diretta live delle fasi finali del ricurvo femminile di tiro con l’arco ai Giochi Europei di Cracovia 2023. C’è Chiara Rebagliati in corsa per arrivare a giocarsi le medaglie e soprattutto con il sogno di regalare una carta olimpica (posto nazione) all’Italia. Servirà approdare in finale a due per ottenere il pass per Parigi, l’azzurra ha battuto agli ottavi la polacca Lesniak e ai quarti trova un’altra polacca, Magdalena Smialkowska. Appuntamento alle ore 11.30. Ai quarti di finale, in una gara però non olimpica come quella del compound, anche Elisa Roner contro l’estone Lisell Jaatma.

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

11.59 Sarà la britannica Penny Healey a sfidare Rebagliati.

11.50 L’appuntamento con la semifinale è per le 12.15, scopriremo contro chi fra poco: o la francese Lopez o la britannica Healey.

11.46 SEMIFINALEEEEEEE! 8 PER LA POLACCA, CHIARA REBAGLIATI VINCE 6-4 E ADESSO E’ A UN SUCCESSO DAL REGALARE IL PASS OLIMPICO ALL’ITALIA!

11.46 8 per l’ultima freccia di Rebagliati. Punteggio di 26 che solo con un 10 la polacca può ribaltare, o pareggiare con un 9. Che tensione.

11.45 10 e 8 per Rebagliati! Un punto avanti a una freccia dalla fine!

11.44 Che tensione per quest’ultimo set!

11.43 Pareggia i conti la Smialkowska! Trova anche il centro e per Rebagliati, che aveva trovato un doppio 8, è inutile tirare la terza freccia. 4-4.

11.41 Basta il 26 a Rebagliati! La Smialkowska è riuscita a fare 5 con la prima freccia! Matematicamente è 4-2.

11.40 Si ferma a 25 la polacca, 2-2!

11.39 9, 9 e 10 per Rebagliati! 28 per lei.

11.38 10, 9, 10 per una quasi perfetta polacca! 2 punti per lei.

11.37 7, 8 e 9 per Rebagliati, score non entusiasmante di 24.

11.34 Si parte!

11.32 Fin qui si sono qualificate per le semifinali la spagnola Canales e l’ucraina Pavlova. Speriamo che l’azzurra, 7-1 contro la polacca Lesniak agli ottavi, sia ancora capace di regalarci una grande giornata.

11.30 Amici di Sportface, buongiorno da Cracovia dove sta per iniziare il quarto di finale del ricurvo femminile del tiro con l’arco che vede impegnata l’unica azzurra ancora in gara, Chiara Rebagliata, che se la vedrà contro la polacca Smialkowska. In palio le semifinali e la possibilità di restare in corsa per una carta olimpica posto nazione, riservata alle finaliste.