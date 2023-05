Stefanini-Chwalinska oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Roland Garros 2023

Lucrezia Stefafini affronterà Maja Chwalinska nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione. L’azzurra prova a bissare l’accesso al main draw ottenuto pochi mesi fa agli Australian Open, quando è riuscita giocare il suo primo tabellone principale slam della carriera. A Parigi parte con un’alta testa di serie, grazie agli ottimi risultati di questa prima parte di 2023, ma deve stare attenta in questo incontro d’esordio. L’avversaria, giovane polacca, è dotata di grande talento, ma è spesso ferma a causa degli infortuni.

Stefanini e Chwalinska scenderanno in campo oggi, martedì 23 maggio, alle ore 10:00 sul Court 2. Non è prevista una copertura televisiva. Gli appassionati, tuttavia, potranno seguire la partita attraverso la piattaforma streaming Discovery+ (previo abbonamento).