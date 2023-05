Passaro-Ymer oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Francesco Passaro se la vedrà contro Elias Ymer nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione al via sui campi in terra battuta della capitale transalpina. Sorteggio complicato per il perugino. Lo svedese, infatti, è ormai da tanti anni a questi livelli e sul rosso rappresenta sempre un osso duro. L’azzurro sta acquisendo sempre più consapevolezza in questo tipo di palcoscenici e proverà a dire la sua per provare ad aggiudicarsi un secondo turno fattibile contro uno tra l’australiano Marc Polmans oppure la wild card di casa Harold Mayot. Le quote dei bookmakers sono in perfetto equilibrio. Si prospetta un match decisamente logorante e combattuto tra due tennisti molto solidi e amanti dello scambio da fondocampo.

Passaro e Ymer scenderanno in campo oggi (martedì 23 maggio). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sul Court 4 con inizio fissato non prima delle ore 10.00. Non è prevista una copertura televisiva. Gli appassionati, tuttavia, potranno seguire la partita attraverso la piattaforma streaming Discovery+ (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Passaro e Ymer garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news e approfondimenti al termine del confronto.