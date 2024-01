Stefanini-Bassols oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wta Linz 2024

Le indicazioni per seguire la sfida tra Lucrezia Stefanini e Marina Bassols, valevole per il turno decisivo delle qualificazioni del Wta di Linz 2024. Dopo la super vittoria in rimonta all’esordio contro la più quotata Parks, la giocatrice azzurra va a caccia di un altro successo contro pronostico per staccare il pass per il main draw. La sua avversaria sarà la spagnola Bassols, reduce dalla vittoria ai danni dell’elvetica Teichmann e accreditata della decima testa di serie. Stefanini ha vinto tutti e tre i precedenti, andati in scena nel 2022. Il match è in programma oggi, lunedì 29 gennaio, come 2°match dalle 11:00 sul Match Court 1. Non è prevista produzione e diretta televisiva del tabellone di qualificazione.