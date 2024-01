Paolini-Boulter oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Linz 2024

Jasmine Paolini se la vedrà contro Katie Boulter nel primo turno del WTA 500 di Linz 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della cittadina austriaca. La toscana è reduce dall’ottimo ottavo di finale conquistato agli Australian Open. La britannica, invece, si è arenata al secondo turno, sconfitta per mano della futura finalista ovvero la cinese Qinwen Zheng. Paolini ha vinto l’unico precedente, disputato nel 2022 sul veloce di Indian Wells. Anche in quella circostanza si trattava di un primo turno e l’azzurra riuscì a fare sua la partita in due set. Le quote dei bookmakers sono in perfetto equilibrio, sintomo che si prospetta un match piuttosto combattuto. In palio per la vincitrice c’è un ottavo di finale contro una tra l’altra azzurra Martina Trevisan oppure la russa Anastasia Pavlyuchenkova.

Paolini e Boulter scenderanno in campo oggi (lunedì 29 gennaio). Le due giocatrici sono pianificate come quarto e penultimo match di giornata sul Center Court. Prima di loro l’altro primo turno tra le sopracitate Trevisan e Pavlyuchenkova, che daranno avvio alle operazioni non prima delle ore 14.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Ci sarà, inoltre, anche un canale dedicato ovvero Sky Sport 252. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il debutto di Jasmine Paolini sul veloce di Linz, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.