Errani-Seidel oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wta Linz 2024

Le indicazioni per seguire la sfida tra Sara Errani ed Ella Seidel, valevole per il turno decisivo delle qualificazioni del Wta di Linz 2024. Sconfitta al primo turno a Melbourne, Sarita ha dichiarato che vuole innanzitutto godersi questa stagione, che potrebbe essere l’ultima, e ha scelto di ripartire dall’Austria. Dopo aver sconfitto al primo turno la padrona di casa Bondar, l’ultimo ostacolo che la separa dal main draw risponde al nome della tedesca Seidel, che poche settimane fa all’Australian Open è riuscita a superare le qualificazioni ed è in grande ascesa. Il match è in programma oggi, lunedì 29 gennaio, come 3°match dalle 11:00 sul Match Court 1. Non è prevista produzione e diretta televisiva del tabellone di qualificazione.