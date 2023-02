Start list slalom combinata femminile Mondiali Courchevel Meribel 2023: italiane in gara e pettorali

La start list dello slalom della combinata femminile ai Mondiali di Courchevel Meribel 2023 di sci alpino: ecco il riepilogo delle italiane in gara e i pettorali di partenza per questo primo appuntamento iridato sulle nevi francesi. Federica Brignone è in testa dopo la manche di Super-G e sogna la medaglia, ma dovrà difendersi dagli attacchi delle avversarie, Shiffrin in primis. L’azzurra partirà per prima. Diverse le atlete che hanno rinunciato a partecipare a questa seconda manche: saranno solamente in 20 a scendere in pista. Di seguito ecco allora il riepilogo completo con la start list della manche di slalom della combinata.

START LIST SLALOM COMBINATA FEMMINILE

ITA BRIGNONE Federica

ITA CURTONI Elena

AUT SIEBENHOFER Ramona

USA SHIFFRIN Mikaela

AUT GRITSCH Franziska

AUT HAASER Ricarda

CAN GRENIER Valerie

FRA GAUCHE Laura

SUI GISIN Michelle

SUI HOLDENER Wendy

FRA MIRADOLI Romane

POL GASIENICA-DANIEL Maryna

CAN GAGNON Marie-Michele

SUI NUFER Priska

USA WRIGHT Isabella

break

GER AICHER Emma

BIH MUZAFERIJA Elvedina

AND MORENO Cande

AUS SMALL Greta

ISR SZOLLOS Noa