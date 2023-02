Uova contro pullman della Juventus: daspo per un tifoso napoletano

di Redazione 56

Due daspo, della durata di 1 e 2 anni, nei confronti di due persone di 16 e 38 anni sono stati emessi dal questore di Napoli, a seguito di un episodio risalente al 13 gennaio scorso a margine di Napoli-Juventus. Uno dei due individui è stato denunciato per aver lanciato delle uova all’indirizzo dell’autobus della squadra ospite, mentre all’altro è stato contestato un porto di armi di oggetti atti ad offendere. Nello specifico, durante i servizi di filtraggio, la persona in questione è stata trovata in possesso di un coltello.