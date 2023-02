Lega Serie A, De Siervo: “Abbiamo il primato di pirateria nel mondo. Perdiamo 1 miliardo ogni 3 anni”

“Ci aspetta il bando per i diritti televisivi più difficile di sempre”. A farsi portavoce del grido d’allarme della Serie A è l’amministratore delegato Luigi De Siervo in un’intervista Repubblica. “Il mercato è complesso – spiega -, abbiamo registrato la progressiva disaffezione di Mediaset e la scelta di Sky, nell’ultimo triennio, di avere un ruolo più marginale. Ma ciò che preoccupa è che ci troviamo in un sistema in cui manca la certezza del diritto. Con la pirateria, chi ci perde è sicuramente la Serie A: il danno è di circa 1 miliardo ogni tre anni, ma tutto il calcio, anche la Serie B e la Lega Pro, è finanziato con i soldi dei diritti televisivi”. La realtà è amara: “Abbiamo il triste primato di essere il Paese col tasso di pirateria più alto al mondo. E questo è avvenuto nel silenzio della politica e delle autorità”, aggiunge De Siervo.

Per De Siervo i problemi della serie A “hanno origini antiche. Il Covid poi ha creato perdite per 1,2 miliardi nell’indifferenza della politica: ha aiutato tutti ma non ha dato nulla al calcio. In più dobbiamo lamentare l’atteggiamento egoista dei calciatori: non hanno rinunciato praticamente a nulla per aiutare il settore che lautamente li paga”. Per quanto riguarda il caso Juve, “il mio disappunto è per il fatto che si sia voluti intervenire in costanza di campionato: questo può essere un elemento di alterazione. Per il resto, parliamo finora di ipotesi di reato e procedimenti aperti: l’auspicio è che questa sanzione per le plusvalenze possa esser riconsiderata perché asimmetrica sia a livello europeo, sia italiano”. Fra le preoccupazioni dell’ad della Lega di A anche “la crescita delle ‘superleghe’, ossia Champions e Premier, che espone i campionati nazionali a un grave pregiudizio perché rischiano di vedere comprimere la loro base di ricavi”. Poi l’auspicio che “la legge Melandri venga abolita. Siamo l’unico Paese al mondo in cui una legge statale limita una società privata a vendere i diritti come meglio crede. La Uefa per esempio ha procedure quasi inesistenti”.