Sport e Salute, picco taglio alla Figc nei contributi alle federazioni

Piccolo taglio al calcio per quanto riguarda i contributi ordinari elargiti alle federazioni dal CdA di Sport e Salute. Nei 315,7 milioni allo Sport, la Figc ha registrato un ‘taglio’ di 376.112 euro. Come si legge in una nota di Sport e Salute, è cambiata la logica di assegnazione delle risorse, che nasce dall’ascolto di tutti gli Organismi Sportivi e getta le basi per il modello futuro. I tre pilastri sono meritocrazia, trasparenza e innovazione, mentre “sono stati introdotti elementi innovativi per la comparazione delle attività delle Federazioni, grazie ad una logica che si basa sui risultati, sull’efficacia gestionale e sul ritorno in termini di crescita del sistema sportivo tutto”.