Salernitana-Milan, infortunio muscolare per Dia: costretto al cambio

Infortunio muscolare per Boulaye Dia in Salernitana-Milan. L’uomo più pericoloso dei campani sente tirare il flessore un minuto dopo il ritorno in campo per il secondo tempo ed è beffa per Pippo Inzaghi, che deve sprecare un cambio e per giunta per sostituire il suo attaccante più forte. Al posto del bomber senegalese entra allora Ikwuemesi al 47′, sul punteggio di 1-1 allo stadio Arechi.