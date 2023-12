Salernitana-Milan, infortunio muscolare per Tomori: Pioli nei guai in difesa

Situazione drammatica in casa Milan per gli infortuni contro la Salernitana. Dopo l’uscita dal campo di Kjaer all’intervallo per i postumi di una violenta pallonata, arriva l’infortunio muscolare per Fikayo Tomori che si accascia da solo per un problema al flessore della coscia destra. E’ costretto al cambio il centrale inglese e Pioli non ha più difensori se non il giovanissimo Simic, dunque si sposta al centro Theo Hernandez. E per le prossime partite, c’è grossa preoccupazione.