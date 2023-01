Sport invernali: esordio stagionale a Winterberg per le squadre italiane di skeleton e bob

Manca sempre meno all’esordio stagionale in Coppa del Mondo della squadra di skeleton guidata da Maurizio Oioli. Gli azzurri saranno impegnati sul budello di Winterberg, in Germania, nella giornata di venerdì 6 gennaio. Gli atleti protagonisti saranno Mattia Gaspari, Amedeo Bagnis, Alessia Crippa e Valentina Margaglio, sotto la guida dei tecnici Andrea Gallina, Wilfried Schneider e Thomas Platzer. Sul catino di Winterberg ci sarà anche la squadra italiana di bob, che il 7-8 gennaio farà il suo debutto stagionale in Coppa del Mondo. A formare la squadra saranno Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Lorenzo Bilotti, Alex Pagnini, Mattia Variola, Fabio Batti, Jose Obou, Robert Mircea e Riccardo Ragazzi.

“La squadra di skeleton è cresciuta molto, facendo un bel passo avanti. Ora si inizia a fare sul serio e bisogna concretizzare i miglioramenti con gli avversari importanti – ha spiegato Maurizio Oioli – Nel bob, purtroppo, Patrick Baumgartner ha accusato un serio problema alla schiena la scorsa settimana. Proveremo a recuperarlo ma non è al 100%. Il resto del team invece sta bene. La pista di Winterberg è apparentemente facile, ma in realtà presenta alcuni punti tecnici insidiosi, specialmente per il bob“.