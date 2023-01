Sassuolo-Sampdoria, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Sassuolo-Sampdoria, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Si scende in campo al Mapei Stadium in una partita molto delicata, perché i neroverdi vogliono allontanarsi dalle zone non troppo nobili della classifica, in cui si trovano invece i blucerchiati penultimi e in grave difficoltà. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 12.30 di mercoledì 4 gennaio.

Sassuolo-Sampdoria sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Alessandro Budel.