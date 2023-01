Psg, Messi rientrato dopo i festeggiamenti Mondiali: primo allenamento il 4 gennaio

Dopo oltre due settimane di festeggiamenti, torna anche Lionel Messi in casa Psg. E’ l’ultimo argentino a rientrare dopo la vittoria dei Mondiali in Qatar e ha già saltato due partite con la maglia dei parigini. Il 35enne, però, è tornato finalmente ad allenarsi quest’oggi dopo essere atterrato ieri a Le Bourget. Il suo compagno Kylian Mbappé, avversario in finale con la Francia, era già rientrato addirittura il 21 dicembre.