Sport in tv oggi venerdì 8 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Definito il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di giovedì 7 dicembre. Un anticipo di un certo spessore per il campionato di Serie A, dato che all’Allianz Stadium la Juventus ospita il Napoli campione d’Italia in carica. In questo venerdì festivo anche l’Eurolega di basket e il volley con la Serie A1, senza dimenticare gli sport invernali. A St.Moritz attesa per il primo dei due Super-G, mentre a Hichfilzen sprint maschile e femminile di biathlon.