Scherma, Coppa del Mondo sciabola Orleans 2023: nove azzurre al tabellone principale

Sono nove le azzurre che si giocheranno le proprie carte nel tabellone principale del Grand Prix di sciabola femminile a Orleans. Sulle pedane della Coppa del Mondo in Francia, primo appuntamento stagionale, avanzano alla giornata clou – aggiungendosi alle già ammesse per ranking Martina Criscio e Rossella Gregorio, anche Claudia Rotili tramite la fase a gironi, Rebecca Gargano, Eloisa Passaro, Chiara Mormile, Michela Battiston, Manuela Spica e Carlotta Fusetti attraverso invece il tabellone preliminare di eliminazione diretta. Eliminazione nell’ultimo match decisivo, invece, per Giulia Arpino e Irene Vecchi, fuori già nel turno delle 128 la giovane Mariella Viale. Alle ore 9 di domani inizierà il tabellone principale delle 64: ci sono otto azzurri e nove azzurri in gara, finali dalle 18.30.