Pergolettese-Virtus Verona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pergolettese-Virtus Verona, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa navigavano in acqua non bellissime, visto l’altalenante periodo e il quindicesimo posto in classifica che non può far dormire sonni tranquilli alla Pergolettese. Dall’altro lato del campo una Virtus Verona, ottava, ma con una vittoria che manca da quattro partite consecutive. Start del match alle 17.00 di venerdì 8 dicembre con la partita che sarà visibile su SKY SPORT e NOW TV.