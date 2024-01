Sport in tv oggi venerdì 26 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di venerdì 26 gennaio 2024. Gli occhi sono su Melbourne, dove alle 04:30 del mattino Jannik Sinner scende in campo per la sua semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic. Alle 09:30 sarà il turno di Medvedev-Zverev, in un’altra giornata ricca di appuntamenti. Da non perdere anche la discesa libera femminile da Cortina, con le azzurre protagoniste. Di seguito ecco la programmazione odierna nelle comode grafiche di Sportface.