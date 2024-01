Mantova-Giana Erminio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Mantova-Giana Erminio, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La capolista del girone A vuole proseguire la propria marcia verso la promozione diretta in Serie B per incrementare il vantaggio sulle dirette avversarie. La formazione ospite, dal suo canto, vuole provare a fare il colpaccio per allontanarsi dalla zona playout e sognare i playoff. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 26 gennaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

