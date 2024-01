Virtus Francavilla-Foggia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Francavilla-Foggia, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno intenzione di regalare una gioia ai propri tifosi portando a casa l’intera posta in palio. Dall’altra parte i rossoneri, dopo aver perso il derby contro il Taranto, non voglio perdere un altro confronto con una formazione pugliese, che li costringerebbe a perdere ulteriore terreno dalla zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 26 gennaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

