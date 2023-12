Sport in tv oggi venerdì 22 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di venerdì 22 dicembre. Comincia il 17° turno di Serie A, con quattro partite in programma e in campo, tra le altre, Milan e Lazio. Si gioca anche la Premier League e la finale del Mondiale per Club in Arabia Saudita tra Manchester City e Fluminense. Spazio poi all’Eurolega di basket, oltre allo spettacolo della NBA, al volley con l’A1 Femminile e allo sci alpino con lo slalom maschile di Madonna di Campiglio.