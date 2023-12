Diffidati Salernitana-Milan: i rossoneri a rischio squalifica in vista del Sassuolo

Il Milan fa visita alla Salernitana con l’obiettivo di avvicinarsi alle prime della classe. La squadra rossonera di Stefano Pioli non può permettersi passi falsi all’Arechi, ma dovrà anche fare attenzione alla situazione diffidati, visto che l’emergenza infortuni sta togliendo al tecnico diversi elementi. In particolare, sono due i giocatori del Milan sull’elenco dei diffidati: Musah e Reijnders. Il primo è infortunato, il secondo è invece il leader di un reparto che ha perso anche Pobega. Nessun diffidato invece per la Salernitana che nel prossimo turno dovrà vedersela contro l’Hellas Verona.

DIFFIDATI MILAN: Musah e Reijnders

DIFFIDATI SALERNITANA: –