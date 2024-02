Sport in tv oggi venerdì 2 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di venerdì 2 febbraio 2024. A Doha si aprono i Mondiali delle discipline acquatiche, con i tuffi e il nuoto artistico protagonisti in questa prim giornata di gare. Poi torna l’Eurolega con Virtus Bologna e Olimpia Milano, ma anche la Serie A con l’anticipo Lecce-Fiorentina, oltre a Serie B e campionati internazionali. Senza dimenticare il tennis con i quarti di finale ATP/WTA e gli sport invernali. Di seguito ecco la programmazione odierna nelle comode grafiche di Sportface.