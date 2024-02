RD Congo-Guinea oggi in tv: canale, orario e streaming quarti di finale Coppa d’Africa 2024

di Mattia Zucchiatti 13

Alle 21:00 di oggi, venerdì 2 febbraio la Repubblica Democratica del Congo e la Guinea scenderanno in campo in occasione dei quarti di finale di Coppa d’Africa 2024. All’Alassane Ouattara Stadium’ di Abidjan le due nazionali cercano il biglietto per la semifinale, dopo aver eliminato rispettivamente Egitto e Guinea Equatoriale. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia, oltre che in streaming sul sito e l’app dell’emittente, che ha acquistato i diritti della competizione. Al Congo la vittoria in Coppa d’Africa manca dal 1974, mentre la Guinea non è mai andata oltre il secondo posto del 1976. Ora per le due selezioni c’è un confronto diretto che mette in palio la semifinale contro una tra Mali e Costa d’Avorio. Sportface.it vi offrirà una cronaca al termine del match.