Juventus-Udinese, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Juventus-Udinese, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Allianz Stadium la marcia incontrastata della Vecchia Signora, reduce da sette vittorie con altrettanti clean sheet, contro i friulani che non sanno più vincere e che non ottengono i tre punti tutti insieme ormai dai primi di ottobre. Chi vincerà? Si parte alle ore 18 di sabato 7 gennaio.

Juventus-Udinese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Massimo Ambrosini.