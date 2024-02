Atp Buenos Aires 2024, Vavassori fuori a testa alta: lotta un set alla pari con Alcaraz, poi cede

Si conclude nei quarti di finale, al cospetto del numero due del ranking mondiale Carlos Alcaraz, l’ottimo torneo ATP 250 di Buenos Aires per il nostro Andrea Vavassori. Il tennista piemontese – proveniente dalle qualificazioni – lotta per più di un 1h e 40′ di partita contro il giovane iberico, impensierendolo non poco nel corso di un primo set in cui non ci sono break e in cui l’azzurro si è trovato ben due volte a due punti dal set, sul 5-4 prima e sul 6-5 poi. Arrivati al tie-break, è uscito fuori tutto il talento di Alcara, che ha dominato per sette punti a uno. A quel punto via libera per la prima testa di serie del tabellone, che sale velocemente sul 5-0 nel corso del secondo parziale e chiudendo per 6-1 al secondo match point vola in semifinale contro il cileno Jarry.