Serie A 2023/2024, sesta giornata: programma e telecronisti Dazn e Sky

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky della sesta giornata di Serie A 2023/2024. Unico turno infrasettimanale per questa stagione del massimo campionato, dunque ci si attendono emozioni e tanti gol a metà settimana. Nessun big match come di consueto, ma impegni probanti per le grandi, a cominciare dall’Inter in casa col Sassuolo, per poi passare dal Milan a Cagliari, dalla Juventus che ospita il Lecce che lo precede in classifica alla Roma che fa visita al Genoa, quindi la Lazio che attende il Torino e il Napoli a caccia di tre punti con l’Udinese al Maradona. Di seguito ecco la programmazione completa sulle due emittenti che detengono i diritti tv, Dazn per dieci partite e Sky per tre di queste.

Martedì 26 settembre 2023

ore 20.45 Juventus-Lecce

su Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Riccardo Montolivo

Mercoledì 27 settembre 2023

ore 18.30 Cagliari-Milan

su Dazn

Telecronaca: Dario Mastroianni e Massimo Gobbi

su Sky

Telecronaca: Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti

ore 18.30 Verona-Atalanta

su Dazn

Telecronaca: Ricky Buscaglia e Stefan Schwoch

ore 18.30 Empoli-Salernitana

su Dazn

Telecronaca: Luca Farina

ore 20.45 Inter-Sassuolo

su Dazn

Telecronaca: Edoardo Testoni e Marco Parolo

ore 20.45 Napoli-Udinese

su Dazn

Telecronaca: Riccardo Mancini e Fabio Bazzani

ore 20.45 Lazio-Torino

su Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni

su Sky

Telecronaca: Federico Zancan e Nando Orsi

Giovedì 28 settembre 2023

ore 18.30 Monza-Bologna

su Dazn

Telecronaca: Andrea Calogero e Alessandro Budel

ore 18.30 Frosinone-Fiorentina

su Dazn

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

su Sky

Telecronaca: Dario Massara e Giancarlo Marocchi

ore 20.45 Genoa-Roma

su Dazn

Telecronaca: Stefano Borghi ed Emanuele Giaccherini