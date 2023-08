Sport in tv oggi mercoledì 16 agosto: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto ed il programma di tutto lo sport in tv della giornata di mercoledì 16 agosto. Tanto tennis, sia nel corso della notte che durante il pomeriggio e la serata italiana, con il torneo combined di Cincinnati che vede uomini e donne in campo in Ohio e sui canali di Sky Sport e SuperTennis. Poi il giro di Danimarca con la seconda tappa e gli Europei femminili di volley, oltre alla seconda semifinale del Mondiale femminile in Australia/Nuova Zelanda.