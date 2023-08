Manchester City-Siviglia, la sequenza dei rigori Supercoppa Europea 2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 36

La sequenza dei calci di rigore della Supercoppa Europea 2023 Manchester City-Siviglia. Si va dal dischetto per la quarta volta nella storia di questa competizione che vede sfidarsi la formazione vincitrice della Champions League e la squadra che si è messa in tasca l’ultima Europa League. La lotteria dagli undici metri dice che per via di un errore di Gudelj nel quinto e ultimo rigore degli andalusi, i citizens, che hanno fatto percorso netto, alzano al cielo la coppa. Di seguito la serie dei rigori.