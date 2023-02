Sport in tv oggi, mercoledì 15 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari dello sport in tv per la giornata di mercoledì 15 febbraio 2023. Calcio ancora protagonista con la Champions League e il big match di Premier tra Arsenal e Manchester City. Proseguono i Mondiali di sci a Courchevel/Meribel e quelli di biathlon a Oberhof, così come i tornei di tennis di Rotterdam, Doha, Buenos Aires e Delray Beach. Spazio anche alla Cev Cup di volley e alla Coppa Italia di basket. Di seguito il palinsesto completo.