Club Brugge-Benfica stasera in tv: canale, orario e streaming andata ottavi Champions League 2022/2023

Il Club Brugge per sorprendere ancora, il Benfica per confermarsi mina vagante della Champions League. Alle 21:00 di stasera (mercoledì’ 15 gennaio) le due squadre scenderanno in campo in occasione dell’andata degli ottavi di finale della competizione più ambita per club. La partita potrà essere seguita su Sky Sport Football, Sky Sport (canale 251), Infinity+, oltre che in streaming su Sky Go e Now. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e gli approfondimenti della gara.