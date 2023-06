Sport in tv oggi martedì 27 giugno: programma e orario di tutti gli eventi

Il programma e gli orari del palinsesto sportivo in tv di oggi, martedì 27 giugno. Inizia l’ultimo turno della fase a gironi degli Europei Under 21 in corso di svolgimento in Georgia e Romania. Proseguono in Polonia, invece, i Giochi Europei 2023 di Cracovia. E come sempre tanto tennis, tra i quattro tornei settimanali del circuito maggiore e le qualificazioni del terzo slam stagionale, Wimbledon. Ecco, di seguito, la programmazione di martedì 27 giugno.