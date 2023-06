Inter, Thuram ha firmato. Marotta: “Soddisfatto? Certo che sì”

Marcus Thuram ha firmato con l’Inter in tarda serata dopo alcune ore di stallo in cui sono stati approfonditi alcuni dettagli del contratto alla presenza dei legali del giocatore e del club. La fumata bianca tanto agognata è comunque arrivata e all’uscita dal quartier generale nerazzurro è Beppe Marotta a rilasciare le prime fugaci dichiarazioni: “Se c’è soddisfazione per questa operazione? Certo che sì”. Thuram invece, in macchina col padre, non ha rilasciato dichiarazioni. Ora si attende solo l’annuncio ufficiale del club.