Milan, Sky: “Idea Adama Traore, è in scadenza”

Il Milan valuta Adama Traore. Come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la società rossonera sta riflettendo sulla possibilità di ingaggiare a parametro zero l’attaccante spagnolo, il cui contratto con il Wolves è in scadenza al 30 giugno. Tre i gol nell’ultima stagione per l’esterno, che in carriera ha vestito anche le maglie di Barcellona, Aston Villa, Middlesbrough. Nazionale spagnolo, è sceso in campo con le Furie Rosse in otto occasioni.