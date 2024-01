Sport in tv oggi martedì 23 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di martedì 23 gennaio 2024. Grande attesa per i quarti di finale degli Australian Open, con Jannik Sinner che affronta Rublev per un posto in semifinale, probabilmente contro Novak Djokvoci (Fritz permettendo). Prosegue anche la Coppa d’Africa, così come la regular season NBA. In serata spazio anche all’Eurocup di basket, a Carabao Cup e Copa del Rey e infine al gigante maschile di Schladming.