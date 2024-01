Djokovic-Fritz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Novak Djokovic se la vedrà contro Taylor Fritz nei quarti di finale degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Il campionissimo serbo, dopo un inizio di torneo caratterizzato da qualche ombra, sta progressivamente ritrovando brillantezza ed è il maggiore indiziato per accedere al penultimo atto. Contro il californiano, infatti, il bilancio degli scontri diretti vede il serbo in vantaggio addirittura per 8-0. Fritz è in grande fiducia dopo il successo conquistato in quattro set ai danni del greco Stefanos Tsitsipas ma dovrà alzare ulteriormente il livello per proseguire il proprio cammino nel Major oceanico. Per il vincitore c’è in palio la semifinale contro uno tra l’azzurro Jannik Sinner oppure il russo Andrey Rublev.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Djokovic e Fritz scenderanno in campo oggi (martedì 23 gennaio). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro sulla Rod Laver Arena con inizio fissato non prima delle ore 04.30 italiane. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il quinto impegno di Novak Djokovic nel primo Slam della stagione. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.