Krejcikova-Sabalenka oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Barbora Krejcikova se la vedrà contro Aryna Sabalenka nei quarti di finale degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Continuano ad incrociarsi sui rispettivi cammini la ceca e la bielorussa, che lo scorso anno si sono affrontate ben quattro volte in tre mesi. Sabalenka ha quasi sempre vinto – conduce 5-1 nei precedenti – e partirà ampiamente favorita. Se Krejcikova ha infatti superato in rimonta Hunter e Andreeva, esprimendo un tennis fatto di alti e bassi, Sabalenka ha invece dominato tutte le avversarie senza mai perdere più di tre games per set. La detentrice sembra aver tutto apparecchiato per il bis ma non dovrà sottovalutare l’impegno, soprattutto perché Krejcikova è una giocatrice che sa come ci si comporta nelle fasi finali di uno slam.

Krejcikova e Sabalenka scenderanno in campo oggi (martedì 23 gennaio). Le due giocatrici sono pianificate come terzo match sulla Rod Laver Arena, con inizio fissato non prima delle ore 09.00 italiane. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match tra Krejcikova e Sabalenka. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.