Sport in tv oggi, martedì 21 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari di tutto lo sport sport in tv che andrà in scena nella giornata di martedì 21 febbraio 2023. Il piatto forte del giorno è senza dubbio la Champions League, ed è il turno del Napoli negli ottavi: a Francoforte sfida l’Eintracht nella gara d’andata. In contemporanea anche il rematch della scorsa finale tra Liverpool e Real Madrid. Come sempre tanto tennis, con ben cinque tornei del circuito maggiore sparsi per vari continenti. Di seguito il programma completo.