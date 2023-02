Wanda Nara stasera in tv a Belve: canale, orario e diretta streaming

Wanda Nara sarà ospite della prima puntata della trasmissione ‘Belve‘, che torna ma lo fa in prima serata, e verrà intervistata da Francesca Fagnani, reduce dal ruolo di co-conduttrice a Sanremo. La showgirl argentina parlerà ovviamente della sua vita, carriera e di tanti altri temi interessanti ma, come si evince dall’anteprima, dirà anche la sua sul calciatore e marito Mauro Icardi. L’appuntamento è per stasera, martedì 21 febbraio, a partire dalle ore 21:20 su Rai 2. La puntata sarà ovviamente visibile anche in streaming (in diretta o in replica) sulla piattaforma RaiPlay.