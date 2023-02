Regolamento Eintracht Francoforte-Napoli: come funziona in caso di gol fuori casa

Il regolamento di Eintracht Francoforte-Napoli, ecco come funziona in caso di gol fuori casa nell’andata degli ottavi di Champions League. Come è noto, siamo già alla seconda stagione in cui è stata cancellata la regola del gol in trasferta. Per questo motivo, gli azzurri sono consci del fatto che segnare in trasferta serve esclusivamente a prendere margine nell’ambito del doppio confronto. Quindi il gol fuori casa è assolutamente identico, dal punto di vista del suo valore per stabilire chi passerà il turno al termine delle due partite, a quello segnato in casa.