Sonego-Evans oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Lorenzo Sonego affronterà Dan Evans al primo turno degli Australian Open 2024, primo slam stagionale. Esordio per nulla semplice per il tennista azzurro, sorteggiato contro uno dei giocatori più ostici a non essere testa di serie. Il tennista britannico, numero 38 del mondo, è reduce dal secondo turno ad Adelaide, torneo dove lo stesso Sonego si è fermato al secondo turno contro Korda. Secondo i bookmakers sarà l’azzurro a scendere in campo con i favori del pronostico, anche perché ha vinto entrambi i precedenti. In palio un pass per il secondo turno contro Carlos Alcaraz (Gasquet permettendo).

Sonego ed Evans scenderanno in campo oggi, martedì 16 gennaio, come quarto match dall’01:00 della notte italiana sul Court 3 (al termine di Ostapenko-Birrell). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, Sportface.it monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.