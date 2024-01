Sport in tv oggi lunedì 29 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di lunedì 29 gennaio 2024. Finiti gli Australian Open, il tennis riparte immediatamente con i tornei di Hua Hin, Linz e Montpellier. Spazio anche al calcio con il posticipo di Serie A Salernitana-Roma, la Serie C e la Coppa d’Africa con altri due ottavi di finale. Si gioca pure in Spagna (Liga) e in Qatar (Coppa d’Asia), mentre in Egitto, al Cairo, prosegue la Coppa del Mondo di tiro a segno. Non può mancare infine il basket con lo spettacolo della NBA. Di seguito ecco la programmazione odierna nelle comode grafiche di Sportface.